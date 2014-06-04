Україна погасила єврооблігації на $1 млрд

Міністерство фінансів України здійснило погашення основної суми і виплату купонного доходу у розмірі 1,040 млрд дол. за облігаціями зовнішньої державної позики України (ОЗДП) 2012 року, повідомляється на сайті міністерства.

«3 червня 2014 Міністерство фінансів України вчасно і в повному обсягу здійснило виплату з погашення і обслуговування облігацій зовнішньої державної позики України 2012 року. Загальна сума платежу становила 1 039,75 млн. дол. США», - говориться в повідомленні.

Згідно з повідомленням, зазначені витрати з погашення і обслуговування державного боргу передбачені Законом України «Про Державний бюджет України на 2014 рік».

Як повідомляв УНІАН, у 2012 році Україна здійснила емісію облігацій зовнішньої державної позики на загальну суму 1 млрд дол. з погашенням у 2014 році. Запозичення здійснювалися за ставкою 7,95% річних.

Загальна сума державного і гарантованого державою боргу України за квітень 2014 року знизилася на 676 млн. дол., або на 1,03% - до 65,217 млрд дол.

Читайте такожУкраїна розмістила п'ятирічні євробонди на $1 млрд

Держбюджет України на 2014 рік встановлює граничний рівень держборгу за підсумками року в 664 млрд грн, або 43,6% ВВП.

