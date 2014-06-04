Найбільший світовий інвестор розпродав 70% свого портфеля російських бондів

Фонди групи Oppenheimer - одного з найбільших світових інвесторів в російські цінні папери - в I кварталі 2014 р. розпродали майже 70% свого портфеля російських бондів, пишуть "Ведомости" з посиланням на матеріали американських фондів Oppenheimer International Bond Fund (OIBF) і Oppenheimer Global Strategic Income Fund (OGSIF).

Інвестиції першого фонду в суверенні облігації Росії і бонди російських компаній скоротилися з $703,5 млн до $226 млн. Другий фонд групи Oppenheimer урізав портфель російських бондів з $340,6 млн до $114 млн. Сукупні інвестиції фондів в російські облігації скоротилися більш ніж на $700 млн.

Читайте такожThe Wall Street Journal: Обама закликав європейських союзників зберігати жорстку позицію відносно РФ«Ми помічаємо зростання геополітичної напруженості у зв'язку з ситуацією між Росією і Україною, а також політичні хвилювання в Таїланді, Туреччині та Венесуелі. Фонд скоротив портфель російських боргових паперів на тлі погіршення довгострокових фундаментальних факторів, що впливають на динаміку суверенних і корпоративних облігацій», - пояснили в Oppenheimer.

Читайте такожBloomberg: Путін робить паузу, так як із-за нестабільності Росії інвестори побоюються вкладати в неї грошіНа початку травня повідомлялось, що американська інвестгрупа Franklin Templeton, відома агресивною грою на ринках, що розвиваються, в I кварталі продала російські облігації і наростила вкладення в українські бонди майже до $8 млрд. А інвестиційний фонд Templeton Institutional Funds в I кварталі 2014 р. вийшов з капіталу Ощадбанку. Ще восени 2013 р. Ощадбанк входив в топ-10 інвестицій фонду поряд з «Газпромом» і Globaltrans.