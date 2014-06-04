Кабмін продасть по 25% акцій кількох енергокомпаній

Міністерство енергетики і вугільної промисловості схвалило приватизацію блокуючих пакетів ряду енергопоставляючих і генеруючих компаній, повідомив УНІАН представник міністерства.

За його словами, йдеться, зокрема, про 25-процентні пакети акцій "Дніпро-", "Вінниця-", "Донецьк-", "Закарпаття-", "Чернівціобленерго", "Крименерго", а також "Донбасенерго" і "Київенерго", що перебувають у держвласності.

Представник міністерства нагадав, що в даний час в управління Фонду держмайна передано контрольні й великі пакети акцій "Харків-", "Запоріжжя-", "Хмельницьк-", "Миколаїв-", "Черкаси-", "Тернопільобленерго", які також планується виставити на приватизацію.

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Як повідомляв УНІАН, Фонд державного майна України вже оголосив про те, що в червні виставить на біржах 25% акцій компанії «Сумиобленерго» і по 5% акцій «Харків-», «Хмельницьк-» і «Миколаївобленерго».