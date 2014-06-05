Обсяг торгів українськими акціями у Варшаві зріс до $105 млн

Обсяг торгів акціями українських емітентів на головному майданчику Варшавської фондової біржі в травні становив 105 млн дол., що на 13% більше, ніж у травні минулого року, і на 46% більше, ніж у квітні поточного року.

Про це свідчать дані біржі, які має в своєму розпорядженні УНІАН.

Минулого місяця найбільше збільшилися обсяги торгів одного з найбільших в Україні виробників яєць компанії Ovostar Union - майже в 9 разів, а також вугледобувної Сoal Energy і сільськогосподарської IMC - майже в 3 рази і в 2,5 рази відповідно.

Обсяг торгів акціями всіх цих компаній загалом становив усього 3 млн. дол.

Найчастіше в травні інвестори купували акції, що входять в індекс "блакитних фішок" Kernel, найбільшого виробника цукру в Україні Astarta, а також сільськогосподарського Agroton: 95 млн дол. (+21% до травня минулого року), близько 3,5 млн дол. (-41%) і 2,5 млн дол. (-52%).

Обсяги торгів акціями виключених з обороту на початку травня KSG Agro, Westa Sadovaya Group знизилися в річному вираженні на 99%.

Читайте такожРинки країн, що розвиваються зростають четвертий місяць поспіль

Як повідомляв УНІАН, на тлі впевненої перемоги на позачергових президентських виборах бізнесмена і проєвропейського політика Петра Порошенка індекс українських компаній WIG-Ukraine підскочив в останній тиждень травня більш ніж на 7%. Цей стрибок дозволив українському індикатору вперше цього року завершити місяць на плюсі, який склав майже 3%.

У квітні також вперше цього року припинився масовий розпродаж українських акцій на Варшавській біржі, що триває з початку року на тлі акцій протесту, що призвели до зміни влади, захоплення Росією Криму та дестабілізації ситуації на сході країни.

У квітні обсяг торгів акцій, входять до WIG-Ukraine, становив близько 70 млн дол. після 125 млн дол. у березні, 90 млн дол. у лютому і 50 млн дол. у січні поточного року. За підсумками першого кварталу обсяг торгів у річному вираженні зріс майже на третину.