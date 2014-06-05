Голова податкової розповів, коли відбудеться перший випуск ПДВ-облігацій

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу у четвер повідомив перший заступник міністра доходів і зборів, який займається податковою службою, Ігор Білоус.

«За планом не раніше, ніж 27 червня, ми готуємо випуск. Зараз ми закінчуємо інвентаризацію сум, які підлягають до випуску ПДВ-ОВДП», - зазначив він.

Білоус також повідомив, що сума першого траншу випуску ПДВ-ОВДП може бути випущена за рахунок судових рішень, прийнятих на користь платників.

«Якщо нам пощастить з цифрами, то може бути 10 млрд грн (сума першого траншу- УНІАН)», - додав глава податкової.

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Як повідомляв УНІАН, 21 травня Кабмін ухвалив рішення випустити ПДВ-облігації. Номінальна вартість облігацій становить 1 тис. грн, термін обігу - 5 років. Купон виплачується раз на півроку разом з амортизацією 10% основної суми.

За оцінками МВФ, граничний обсяг випуску ПДВ-облігацій може становити 16,7 млрд грн. За словами міністра фінансів Олександра Шлапака, обсяг ПДВ-облігацій становитиме 16,4 млрд грн. У свою чергу, Білоус раніше зазначав, що випуск паперів, найімовірніше, буде здійснений кількома траншами, перший з яких становить 5-7 млрд грн.

Міндоходів доручили надати всі необхідні матеріали інвентаризації платників ПДВ, що мають заборгованість, для визначення граничного обсягу випуску паперів. А протягом двох місяців доручено підготувати і затвердити реєстри інвентаризації, складені на основі заяв платників податку, які бажають оформити відшкодування цінними паперами.