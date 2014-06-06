Індекси Dow Jones і S&P 500 оновили історичні максимуми

Зростанням основних котирувань завершилися в четвер торги на Нью-Йоркській фондовій біржі на тлі рішень Європейського центрального банку (ЄЦБ) про зниження всіх основних ставок з метою стимулювання економіки єврозони, повідомляє ІТАР-ТАСС.

Індекс Dow Jones - найважливіший показник ділової активності в США - зріс на 98,58 пункту (0,59%), до 16836,11 пункту, досягнувши таким чином нового історичного максимуму. Індекс Standard & Рoor's 500 (включає 500 найбільших компаній американського ринку) також оновив рекорд, додавши 12,58 пункту (0,65%) і досягнувши 1940,46 пункту. Індекс електронної біржі NASDAQ піднявся на 44,59 пункту (1,05%), до 4296,23 пункту.

Європейський центробанк в четвер прийняв рішення знизити базову ставку з 0,25 до 0,15%, маржинальний ставку - з 0,75 до 0,4%. Крім того, вперше в історії єврозони ставка за депозитами була знижена з нуля до негативного рівня -0,1%.

"Рішення ЄЦБ знизити ставки - хороша новина. Особливо на тлі того, що Федеральна резервна система поступово згортає свою програму допомоги американській економіці", - зазначив аналітик інвестиційної компанії Schaeffer's Investment Research Джо Белл.

Разом з тим зростання американського фондового ринку дещо стримувала слабка статистика по ринку праці: кількість первинних звернень за допомогою з безробіття склала за минулий тиждень 312 тис. замість очікуваних 310 тис.

У п'ятницю увага трейдерів буде прикута до публікації ключового звіту про стан ринку праці США за травень. Експерти прогнозують уповільнення темпів зростання зайнятості і невелике збільшення безробіття, однак це, на їх думку, не завадить відновленню американської економіки.

У США завершується сезон корпоративної звітності за перший квартал 2014 року. За підсумками торгів на 7,4% впали акції великої аптечної мережі Rite Aide, яка представила слабкий прогноз на поточний рік.

Акції інтернет-ритейлера Amazon зросли на 5,5% на тлі повідомлень ЗМІ про те, що на презентації 18 червня компанія представить власний смартфон.

Нафта на торгах в Нью-Йорку в четвер подешевшала на $0,16 (0,16%). Ф'ючерсні контракти на її поставки в липні укладалися за ціною $102,48 за барель. Ціна тройської унції золота зросла на $9 (0,72%), встановившись на позначці $1253,30.

