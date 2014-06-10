Українські акції на Варшавській біржі продовжують "поствиборче" зростання
Перемога Порошенка викликала бурхливе зростання українських цінних паперів на Варшавській фондовій біржі.
Індекс українських компаній на Варшавській фондовій біржі WIG Ukraine на тлі перемоги в президентських виборах Петра Порошенка, що дає надію на стабілізацію в Україні, продовжив зростати і піднявся ще на 6,4%, наблизившись до максимальних своїх значень із початку квітня поточного року.
Як передає кореспондент УНІАН з Польщі, головним двигуном зростання стали папери найбільшої української компанії на польському фондовому ринку, Kernel, які подорожчали за останні п'ять сесій на 11,4%.
Акції найбільшого в Україні виробника соняшникової олії та великого експортера зернових знову коштували дорожче 30 злотих за штуку - вперше з початку квітня (1 дол. = 3 злотих).
Малоліквідні папери судноплавної KDM Shipping, які наприкінці травня встановили новий історичний мінімум своєї ціни, минулого тижня подорожчали на 17,1%.
Більш динамічно, ніж інші акції, дорожчали минулого тижня також папери виробника яєць Ovostar Union, вони додали 7,4%.
Більшість інших компаній, крім Agroton, яка зберегла свою капіталізацію на рівні попереднього тижня, та Сoal Energy, яка подешевшала на 1,5%, піднялися в ціні у межах від 1% до 3%.
Український індекс, який зріс на тлі 2,2 плюса індикатора всього польського фондового ринку WIG, завершив тиждень на рівні 359,69 пункту.
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Як повідомляв УНІАН, за останній тиждень травня, після того як стало відомо про перемогу вже у першому турі позачергових виборів президента України бізнесмена і проєвропейського політика Петра Порошенка, WIG-Ukraine підскочив більш ніж на 7%, завдяки чому вперше цього року завершив місячні торги на плюсі.
Український індекс, запущений у травні 2011 року з базових тисячі пунктів, досяг свого історичного мінімуму на рівні близько 295 пунктів у березні поточного року після захоплення Росією українського півострова Крим.