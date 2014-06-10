Українські акції на Варшавській біржі продовжують "поствиборче" зростання

Індекс українських компаній на Варшавській фондовій біржі WIG Ukraine на тлі перемоги в президентських виборах Петра Порошенка, що дає надію на стабілізацію в Україні, продовжив зростати і піднявся ще на 6,4%, наблизившись до максимальних своїх значень із початку квітня поточного року.

Як передає кореспондент УНІАН з Польщі, головним двигуном зростання стали папери найбільшої української компанії на польському фондовому ринку, Kernel, які подорожчали за останні п'ять сесій на 11,4%.

Акції найбільшого в Україні виробника соняшникової олії та великого експортера зернових знову коштували дорожче 30 злотих за штуку - вперше з початку квітня (1 дол. = 3 злотих).

Малоліквідні папери судноплавної KDM Shipping, які наприкінці травня встановили новий історичний мінімум своєї ціни, минулого тижня подорожчали на 17,1%.

Більш динамічно, ніж інші акції, дорожчали минулого тижня також папери виробника яєць Ovostar Union, вони додали 7,4%.

Більшість інших компаній, крім Agroton, яка зберегла свою капіталізацію на рівні попереднього тижня, та Сoal Energy, яка подешевшала на 1,5%, піднялися в ціні у межах від 1% до 3%.

Український індекс, який зріс на тлі 2,2 плюса індикатора всього польського фондового ринку WIG, завершив тиждень на рівні 359,69 пункту.

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Як повідомляв УНІАН, за останній тиждень травня, після того як стало відомо про перемогу вже у першому турі позачергових виборів президента України бізнесмена і проєвропейського політика Петра Порошенка, WIG-Ukraine підскочив більш ніж на 7%, завдяки чому вперше цього року завершив місячні торги на плюсі.

Український індекс, запущений у травні 2011 року з базових тисячі пунктів, досяг свого історичного мінімуму на рівні близько 295 пунктів у березні поточного року після захоплення Росією українського півострова Крим.