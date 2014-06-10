Надходження від приватизації за 5 місяців становили 0,3% річного плану

Надходження від приватизації в січні-травні 2014 року становили 50,5 млн. грн, або лише 0,3% від запланованих на цей рік надходжень від приватизації, повідомили УНІАН у прес-службі Фонду державного майна України.

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Також повідомляється, що надходження від оренди держмайна в січні-травні ц.р. становили 400,3 млн. грн, або 50% річного плану.

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Довідка УНІАН. Відповідно до затвердженого на 2014 рік державного бюджету, від приватизації планується одержати 19,4 млрд грн, від оренди – 840 млн. грн.

