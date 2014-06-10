Українці вже купили «військових» облігацій на 12,2 млн гривень

«З 21 травня по 6 червня 2014 установами Державного ощадного банку України було реалізовано казначейських зобов'язань на суму понад 12,2 млн гривень, які надійшли до бюджету і спрямовані на задоволення нагальних потреб українського війська», - йдеться в повідомленні.

Міністерство відзначає зростання інтересу українців до цього проекту, основним завданням якого є залучення коштів до державного бюджету для надання фінансової підтримки Збройним силам України.

При цьому, за даними Мінфіну, особливо активно казначейські зобов'язання купували жителі Києва та області, Запорізької, Харківської, Миколаївської, Львівської, Дніпропетровської, Івано-Франківської та Сумської областей.

Як повідомляв УНІАН, уряд випустило казначейські зобов'язання «Військові» на 1,1 млрд грн, у тому числі на 100 млн грн для фізичних осіб.

«Ощабанк» почав продаж зобов'язань населенню 21 травня. Кошти від продажу цих паперів у розмірі 100 млн грн будуть спрямовані на купівлю бронетранспортерів і бронежилетів. Потреби української армії у фінансуванні, згідно з оцінками Мінфіну на підставі отриманих запитів, становлять 12 млрд грн.