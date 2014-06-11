Індекс S&P 500 передав Dow Jones естафету рекордів
Індекс S&P 500 завершив чотириденну серію рекордів.
Інвесторів налякало надмірне зростання американських фондових ринків за останній час, проте це не завадило індексу Dow Jones Industrial Average встановити новий рекорд, повідомляють Вести.Экономика.
Папери найбільшого в світі онлайн-аукціону eBay Inc. подешевшали на 2,7% після звістки про те, що глава системи електронних платежів PayPal Девід Маркус переходить на роботу в Facebook Inc., де він очолить бізнес по обміну повідомленнями. При цьому акції Facebook подорожчали на 4,6% до максимального рівня з березня цього року.
Котирування мережі магазинів з продажу електроніки RadioShack Corp. впали на 10%, після того, як вона повідомила про квартальний збиток.
Тим часом капіталізація фармкомпанії Receptos підскочила на 36,78% на тлі успішних клінічних випробувань її препарату проти множинного склерозу.
На позитивну динаміку американських майданчиків вплинули дані про запаси товарів на складах в США. Вони у квітні цього року збільшилися в місячному вираженні на 1,1%, йдеться в повідомленні Міністерства торгівлі США. Аналітики, опитані агентством Bloomberg, очікували зростання показника на 0,6%.
Говорячи про макростатистику, варто згадати дані про зростання кількості вакансій в економіці США. Показник зріс у квітні майже до максимуму за 7 років на тлі відновлення ринку праці країни та економіки в цілому.
Кількість незайнятих робочих місць у квітні збільшилася на 289 тис. до 4,46 млн - максимуму з вересня 2007 р., повідомило Міністерство праці. У той же час кількість звільнень з роботи також зросла.
З 11 квітня індекс Standard & poor's 500 додав 7,4% після публікації позитивної макростатистики, яка свідчила про те, що економіка країни оговталася після суворої зими. При цьому останні 4 сесії індекс оновлював історичні максимуми. Тепер капіталізація компаній, що входять до нього, в 16,5 разів перевищує їх прибуток, тоді як на початку лютого це співвідношення дорівнювало 14,8.