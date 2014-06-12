Нацбанк у травні купив держоблігацій на 12,45 млрд гривень

Національний банк України у травні поточного року придбав у власність державні облігації України на 12,45 млрд грн, продаж цінних паперів зі свого портфеля НБУ не проводив, повідомляється на сайті регулятора.

За інформацією НБУ, з початку року регулятор придбав у власність держоблігації на 43,6 млрд грн і 5 млн дол. і не проводив операції з продажу цінних паперів України зі свого портфеля.

Нацбанк також повідомив, що к травні не проводив операцій з купівлі і продажу держоблігацій України через механізм двостороннього котирування.

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Згідно з повідомленням регулятора, за результатами аукціонів з розміщення облігацій внутрішньої держпозики у національній валюті, проведених у травні, до держбюджету надійшло 2,3 млрд грн (з початку року – 23,6 млрд грн), в іноземній валюті – 0,25 млрд дол. (з початку року – 0,45 млрд дол.). Середньозважена прибутковість ОВДП у національній валюті за їх первинного розміщення у травні становила 16,38% річних (з початку року – 13,52%), в іноземній валюті – 3% (з початку року – 3,88%).

Також повідомляється, що погашення і виплата доходу по ОВДП проводилися своєчасно і в повному обсязі, який з початку року становив 34,25 млрд грн, зокрема погашення – 22,7 млрд грн, виплата купонного доходу – 11,55 млрд грн.

Як повідомляв УНІАН, Національний банк України у квітні поточного року придбав у власність державні облігації України на 4,9 млрд грн. За результатами аукціонів з розміщення облігацій внутрішньої держпозики в національній валюті, проведених у квітні, до держбюджету надійшло 7,1 млрд грн (з початку року – 21,3 млрд грн), тоді як аукціони з розміщення ОВДП у доларах не відбулися.