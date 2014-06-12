Суд підтвердив законність приватизації «Донбасенерго»

Окружний адміністративний суд Києва повністю відмовив Генеральній прокуратурі України в задоволенні її позову про визнання недійсними приватизаційного конкурсу і його результатів з продажу 60,8% держпакета акцій енергогенеруючої компанії «Донбасенерго», таким чином підтвердивши законність приватизації держпакета цього підприємства.

Інформація про це міститься в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

Таке рішення було ухвалене Окружним адміністративним судом Києва 13 травня ц.р.

Як повідомляв УНІАН, Генеральна прокуратура звернулася до Окружного адміністративного суду Києва з позовом до Кабінету міністрів України, Фонду державного майна України, в якому просила визнати недійсними приватизаційний конкурс і його результати з продажу 60,8% держпакета акцій «Донбасенерго».

Зокрема, Генпрокуратура просила визнати недійсними розпорядження Кабміну і наказ ФДМУ, що стосуються затвердження умов продажу «Донбасенерго», всі рішення Фонду держмайна, що стосуються проведення і затвердження результатів даного конкурсу, тощо.

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Довідка УНІАН. 21 серпня 2013 року Фонд державного майна України визнав "Енергоінвест Холдинг" (Донецьк) переможцем приватизаційного конкурсу з продажу 60,773% держпакета акцій "Донбасенерго".

"Енергоінвест Холдинг" запропонував за пакет акцій найвищу ціну в 718,92 млн. грн, що на 77,9 млн. грн більше за його початкову ціну.

Бізнесмен Ігор Гуменюк є мажоритарним акціонером Energoinvest Holding B.V., якій належить 91% компанії «Енергоінвест Холдинг».