Фонд держмайна не зміг продати 5% акцій "Харківобленерго"

Заплановані на сьогодні, 13 червня, аукціонні торги на фондовій біржі ПФТС із продажу 5% акцій "Харківобленерго" не відбулися через відсутність заявок від потенційних покупців, повідомив УНІАН представник Фонду державного майна України.

Початкова ціна пакета становила 75 млн 624 тис. грн.

Як повідомляв УНІАН, у квітні 2013 року Кабінет міністрів України передав Фонду державного майна України для подальшої приватизації пакети акцій п'яти обленерго, серед яких 65,001% «Харківобленерго». ФДМУ розраховував у лютому 2014 року провести приватизаційний конкурс, однак поглиблення політичної кризи в країні призупинило цей процес.

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«Харківобленерго» володіє розподільчими електричними мережами, розташованими на території Харківської області, обслуговує їх і поставляє електроенергію кінцевим споживачам регіону.

Державі в особі НАК «Енергокомпанія України» належить 65% акцій «Харківобленерго», Garensia Enterprises Limited (Кіпр) - 28,84% акцій.