Російський фондовий ринок обвалився. Акції "Газпрому" вже втратили понад 2%

Російський ринок акцій на відкритті торгів у понеділок, 16 червня, впав на 2,7%.

Згідно з даними Московської біржі, індекс ММВБ вже впав на 2,11% і склав 1469,44 пункту.

Індекс РТС знизився на 2,71%, до 1337,54 пункту.

При цьому вартість акцій «Газпрому» падає більш ніж на 2,15%.

Причина того, що відбувається - заява «Газпрому» про запровадження режиму передоплати України за постачання газу.

Читайте також"Газпром" ввів для України передоплату за газКрім того, минулого тижня президент США Барак Обама заявив, що підписав розпорядження, яке дозволяє США ввести санкції щодо ключових секторів російської економіки.

Читайте такожУ США хочуть нових санкцій проти РФ"Росія повинна знати, що подальша ескалація тільки посилить її ізоляцію від міжнародного співтовариства. Ми продовжимо зміцнювати колективну безпеку НАТО і будемо співпрацювати з Європою з економічної, енергетичної безпеки", - зазначив президент США.