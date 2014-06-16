Українські акції на Варшавській біржі продовжують зростати

Індекс українських компаній Варшавського фондового ринку WIG Ukraine минулого тижня зріс ще на 3,8%, піднявшись до самого високого рівня з початку квітня поточного року в районі близько 370 пунктів.

Як передає кореспондент УНІАН із Варшави, мотором зростання українського індексу, як і тижнем раніше, стали акції Kernel, які подорожчали на більш ніж 8%.

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Папери Kernel минулого тижня досягли свого максимального значення з кінця лютого поточного року, відпрацювавши втрати, які настали після приєднання Криму Російською Федерацією. На закритті у п'ятницю акції Kernel, яка є найбільшою українською фірмою на ВФБ, коштували майже 34 злотих при досягнутому максимумі останніх п'яти сесій у 35 злотих (1 дол. = 3 злотих).

Зростанням минулий тиждень закінчили папери ще трьох із восьми компаній на Варшавській біржі: Agroton (+12,8%), Milkiland (+12,5%) і Coal Energy (+2,3).

Найбільше подешевшали акції одного з найбільших в Україні виробників яєць Ovostar Union, що втратили 2,7% на тлі 0,2-0,3% мінуса Astarta, IMC, KDM Shipping.

Український індекс, який тижнем раніше піднявся на 6% після більш ніж 7% зростання за перші п'ять сесій поточного місяця, минулого тижня зріс на тлі негативної динаміки основних індикаторів польського фондового ринку. Польські "блакитні фішки" втратили 1,2% на тлі 0,9% зниження індексу всього ринку WIG.

WIG Ukraine закінчив торги п'ятниці на рівні 373,51 пункту.

Як повідомляв УНІАН, індекс українських компаній на Варшавській фондовій біржі почав зростати після впевненої перемоги вже у першому турі підприємця і проєвропейського політика Петра Порошенка на виборах в кінці травня - на тлі надій на стабілізацію ситуації в Україні.

У березні через захоплення Криму Росією український індикатор впав до менш ніж 300 пунктів, що стало історично найнижчим значенням з моменту запуску українського індексу в травні 2011 року з базового рівня 1000 пунктів.