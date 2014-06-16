На українському фондовому ринку посилилося падіння

На українському фондовому ринку до середини дня падіння посилилося на тлі конфлікту у газовій сфері між Україною і Росією, а також продовження напруженості на сході України. Як повідомляє сайт Української біржі, індекс українських акцій UX станом на 13:15 знизився на 2,48% - до 1204,92 пунктів.

Загальний обсяг угод склав 7,66 млн грн, з них на фондовий ринок припало 4,5 млн грн. Серед лідерів зниження - акції Алчевського меткомбінату (-3,7%), «Райффайзен Банку Аваль» (-3,49%), Авдіївського коксохіму (-3%).

На російському фондовому ринку також спостерігається зниження - індекс РТС знизився на 1,11%, індекс ММВБ - на 0,43%. При цьому акції «Ощадбанку» знизилися на 4%, «Газпрому» - на 1%.