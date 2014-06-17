Фонд держмайна не зміг продати 25% акцій «Сумиобленерго»

Запланований на сьогодні, 17 червня, приватизаційний аукціон на Українській фондовій біржі з продажу 25% акцій «Сумиобленерго» не відбувся через відсутність заявок від потенційних покупців, повідомило УНІАН джерело у Фонді державного майна України (ФДМУ).

Початкову ціну пакета було встановлено ФДМУ у розмірі 162 млн 757 тис. грн.

Довідка УНІАН. Компанія «Сумиобленерго» є монополістом на ринку енергопостачання Сумської області.

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25% + 1 акція "Сумиобленерго" передані, згідно з постановою Кабінету міністрів, Фонду держмайна для подальшої приватизації.

За даними Агентства з розвитку інфраструктури фондового ринку, найбільшими недержавними власниками компанії є кіпрські Larva Investments Limited і UA Energy Distribution Holding, яким належать 24,99% і 18,5% акцій відповідно. Ще 24,99% акцій належать компанії Bikontia Enterprises Limited (Кіпр).