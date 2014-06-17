Україна виплатила $39 млн за євробондами 2011 року

Міністерство фінансів України здійснило чергову виплату купонного доходу у розмірі 39,063 млн дол. США за облігаціями зовнішньої державної позики 2011 року, повідомляється на сайті міністерства.

За інформацією Мінфіну, купонний дохід виплачено по 5-річним облігаціями зовнішньої держпозики України, випущеним у 2011 році на суму 1,25 млрд дол. Запозичення здійснювались за ставкою 6,25% річних.

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Як повідомляв УНІАН, Мінфін оцінює загальні виплати за держборгом у 2014 році за рахунок коштів держбюджету на рівні 140,337 млрд грн, при цьому Україна має намір взяти в борг у 2014 році ще 163,501 млрд грн на внутрішньому і зовнішньому ринках.

За графіком прогнозних платежів Мінфіну, Україна повністю погасить чинні внутрішні та зовнішні кредити (позики) через 26 років, у 2040 році. Найбільше навантаження, або 75% платежів, припадає на перші п'ять років - з 2014-го по 2018 роки.

Закон "Про Державний бюджет України на 2014 рік" встановлює граничний рівень держборгу на 2014 рік на рівні 585,484 млрд грн, або 35% ВВП.

