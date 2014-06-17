Кабмін випустить облігації для підтримки Фонду гарантування вкладів

Верховна Рада України ухвалила закон “Про внесення змін до закону України “Про державний бюджет України на 2014 рік” (щодо фінансової підтримки Фонду гарантування вкладів фізичних осіб)” (№4983).

Як передає кореспондент УНІАН, за дане рішення проголосував 261 із 327 народних депутатів, зареєстрованих в сесійній залі.

Читайте такожНБУ дасть Фонду гарантування вкладів кредит на 4,2 млрд гривень

Даним законом передбачено доповнити закон про держбюджет на 2014 рік новою статтею, відповідно до якої Кабінету міністрів України надається право здійснювати випуски облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) понад обсяги, встановлені додатком 2 до цього закону, в обмін на ці облігації фінансових векселів, виданих Фондом гарантування вкладів фізичних осіб, з відповідним коригуванням граничного обсягу державного боргу, визначеного статтею 5 закону про держбюджет.

Читайте такожФонд гарантування вкладів почав ліквідацію банку «Форум»

Відповідно до закону, на обсяг випущених облігацій ОВДП Мінфін збільшує відповідні показники фінансування державного бюджету понад обсяги, затверджені у додатку 2 закону про держбюджет.

Читайте такожФонд гарантування вкладів почав ліквідацію банку Курченка