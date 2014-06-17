Доходи від "військових" облігацій не оподатковуються - Міндоходів

Доходи, отримані за купонами сертифікату казначейського зобов'язання "Військові", не підлягають оподаткуванню і не включаються в загальний дохід платника, повідомила прес-служба Міністерства доходів і зборів, яке знаходиться в стадії реорганізації у Державну фіскальну службу.

"При виплаті фізичній особі доходу за наданими сертифікатами казначейського зобов'язання «Військові», він не підлягає оподаткуванню та не включається в загальний місячний (річний) оподатковуваний дохід такого платника", - йдеться в повідомленні.

У відомстві уточнили, що це стосується як доходу, виплачуваного «Ощадбанком» кожні шість місяців (сертифікат містить чотири купони), так і разового погашення казначейських зобов'язань.

Також при продажу сертифікату на вторинному ринку інвестиційний дохід, отриманий фізичною особою, не включається до загального оподатковуваного доходу платника та не підлягає оподаткуванню.

Читайте такожУ Мінфіні підрахували, що армії потрібно 12 млрд гривень

Як повідомляв УНІАН, уряд випустив казначейські зобов'язання «Військові» на 1,1 млрд грн, зокрема на 100 млн грн - для фізичних осіб.

"Ощадбанк" розпочав продаж казначейських зобов'язань "Військові" населенню з 21 травня. «Військові» казначейські зобов'язання, випущені Міністерством фінансів України на пред'явника в документарній формі номінальною вартістю 1 тис. грн, з відсотковою ставкою 7% річних і сплатою купонів кожні шість місяців. Розмір доходу за кожним купоном є фіксованим і становить 35 грн. Загальний обсяг випуску цих цінних паперів становить 100 млн грн з терміном обігу 24 місяці.

Кошти від продажу цих паперів у розмірі 100 млн грн будуть спрямовані на купівлю бронетранспортерів і бронежилетів. Потреби української армії у фінансуванні, згідно з оцінками Мінфіну на підставі отриманих запитів, становлять 12 млрд грн.

За даними Мінфіну, установи «Ощадбанку» за 27 днів - із 21 травня по 16 червня - продали "військових" облігацій на суму 16,8 млн грн.