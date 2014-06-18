Фонд держмайна готує «Сумихімпром» до продажу

Фонд державного майна України (ФДМУ) почав підготовку до проведення приватизаційного конкурсу з продажу 92,75% держпакета акцій «Сумихімпрому», повідомляє офіційне видання Фонду держмайна «Відомості приватизації» від 18 червня ц.р.

Як наголошується в повідомленні, ФДМУ відповідно до чинного законодавства пропонує всім потенційним покупцям взяти участь у розробці конкурсних умов.

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Як повідомляв УНІАН, ФДМУ 12 червня планував виставити на Східно-Європейській фондовій біржі два пакети акцій компанії «Сумихімпром», які становлять загалом 7,242% статутного фонду, однак торги було скасовано у зв'язку зі скаргою одного з учасників – компанії «Бізнес-Інвест».

Довідка УНІАН. «Сумихімпром» – енергохімічний комплекс, який виробляє двоокис титану, мінеральні добрива, сірчану і фосфорну кислоти, залізо-оксидні пігменти і коагулянти.