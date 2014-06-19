Кіпр повернувся на борговий ринок з євробондами на 750 млн євро

Кіпр завершив вчора розміщення єврооблігацій на суму 750 млн євро з терміном погашення в червні 2019 року з дохідністю 4,75%, заявив міністр фінансів республіки Харіс Георгіадіс, повідомляє Прайм.

"Справу зроблено, Кіпр повернувся на фінансові ринки", - повідомив у своєму "Твіттері" глава мінфіну. Це сталося приблизно на півтора року раніше терміну, запланованого "трійкою" міжнародних кредиторів (Єврокомісія, Європейський центральний банк і МВФ). Таким чином, Кіпр став країною, яка найшвидше за інші держави зони євро, які перебували під дію програми фінансової стабілізації, повернулася на боргові ринки. Попит на кіпрські цінні папери значно перевищив очікування: уряд очікував отримати від їх продажу близько 500 млн євро.

Мінфін республіки раніше в цьому місяці оголосив про те, що запросив п'ять інвестиційних банків в якості менеджерів з розміщення першого публічного випуску євробондів після кризи. Серед них виявився російський "ВТБ капітал", який разом з Deutsche Bank, Goldman Sachs International, HSBC Holdings і UBS Investment Bank провів роуд-шоу кіпрських євробондів для європейських інвесторів.

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Нікосія змушена була звернутися за допомогою до ЄС і МВФ в червні 2012 року. Кіпр став п'ятою країною ЄС, яка попросила своїх партнерів про допомогу в боротьбі з кризою.

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Кредитори застосували до Кіпру заходи, що включали "стрижку" незастрахованих депозитів та ліквідацію Кіпрського народного банку, в обмін на надання 10 млрд євро для порятунку країни від дефолту.

Ця програма фінансової стабілізації, розрахована на три роки, успішно виконується владою Кіпру, що стало однією з передумов підвищення міжнародними агентствами кредитного рейтингу країни та підготувало ґрунт для її повернення на світові фінансові ринки, який планувався після закінчення дії стабілізаційної програми на початку 2016 року.