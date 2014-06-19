ВР звільнила Рябченка з посади голови Фонду держмайна

Верховна Рада України звільнила Олександра Рябченка з посади голови Фонду держмайна України (ФДМУ).

Як передає кореспондент УНІАН, за дане рішення проголосували 320 з 387 народних депутатів, зареєстрованих у сесійній залі.

Голова Верховної Ради України Олександр Турчинов зазначив, що оскільки є пропозиція провести консультації щодо нової кандидатури на посаду голови ФДМУ, то питання про призначення буде розглядатися іншим разом.

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Олександр Рябченко обіймав посаду голови Фонду державного майна з квітня 2010 року. До цього він обіймав посаду директора Міжнародного інституту приватизації, управління власністю та інвестицій.

Фонд державного майна до сьогоднішнього дня залишався одним з державних органів, керівництво яких залишилося на своїх посадах після зміни влади в Україні.