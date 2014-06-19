Екс-голова ФДМУ: на Одеський припортовий завод уже є три можливі покупці

На Одеський припортовий завод сьогодні є три потенційні покупці. Це, зокрема, бізнес-структури українських бізнесменів Дмитра Фірташа та Ігоря Коломойського, що вже раніше цікавилися даним підприємством, а також зареєстрована у Франції арабсько-французька компанія.

Про це повідомив кореспонденту УНІАН Олександр Рябченко, якого сьогодні, 19 червня, Верховна Рада звільнила з посади голову Фонду державного майна України.

При цьому він не уточнив назву французької компанії, відзначивши, що вона працює на ринку зрідженого газу.

Рябченко також повідомив, що продажна вартість ОПЗ може перевищити за наявності кількох потенційних покупців суму в 5 млрд грн. «7 млрд цілком може коштувати», - сказав він.

За його словами, це підприємство треба якнайшвидше виставляти на приватизацію у зв'язку з неврегульованістю питання вартості газу, який займає великий обсяг у собівартості продукції, що виробляється цим підприємством.

Рябченко також відзначив, що на даний час якісь суперечності щодо ставлення колективу і менеджменту підприємства до його приватизації знято.

Водночас, за його словами, для виставлення на продаж цього підприємства необхідне відповідне рішення Кабінету міністрів України.

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Довідка УНІАН. “Одеський припортовий завод” (м. Южний, Одеська обл.) – другий за величиною виробник аміаку і карбаміду і третій – з випуску азотних добрив в Україні. Підприємство також здійснює перевантаження хімічної продукції, що надходить з країн СНД, на експорт. Завод є монополістом на загальнодержавному ринку спеціалізованих послуг з прийому, охолоджування і перевантаження аміаку.

ОПЗ у січні-березні 2014 року скоротив чистий збиток порівняно з аналогічним періодом 2013 року на 14,5% - до 39,637 млн. грн з 46,392 млн. грн. Чистий дохід заводу від реалізації продукції в першому кварталі 2014 року збільшився порівняно з аналогічним періодом минулого року до 1,531 млрд грн з 1,463 млрд грн.

У 2013 році «Одеський припортовий завод» збільшив чистий збиток в 9,8 разу порівняно з 2012 роком - до 1,144 млрд грн з 116,1 млн. грн.

У 2012 році завод одержав чистий збиток у розмірі 116,1 млн. грн, тоді як у 2011 році чистий прибуток становив 336,1 млн. грн.