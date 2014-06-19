Україна виплатила Росії $73 млн купонного доходу за євробондами

Міністерство фінансів України здійснило виплату купонного доходу за облігаціями зовнішньої державної позики 2013 року в розмірі 73,333 млн дол. США, повідомляється на сайті міністерства.

Згідно з повідомленням, виплату проведено за облігаціями зовнішньої державної позики, випущеними в грудні 2013 року на загальну суму 3 млрд дол. США з погашенням у 2015 році за ставкою 5% річних.

Нагадаємо, що на зустрічі президентів Росії та України Володимира Путіна і Віктора Януковича в грудні 2013 було досягнуто домовленості про надання Україні кредиту Російською Федерацією в обсязі 15 млрд дол., перший транш якого в обсязі 3 млрд дол. Україна отримала наприкінці грудня 2013 шляхом продажу єврооблігацій з терміном погашення в 2015 році і ставкою купона 5% річних.

Як повідомляв УНІАН, Мінфін оцінює загальні виплати за держборгом у 2014 році за рахунок коштів держбюджету на рівні 140,337 млрд грн, при цьому Україна має намір узяти в борг у 2014 році ще 163,501 млрд грн на внутрішньому і зовнішньому ринках.

За графіком прогнозних платежів Мінфіну, Україна повністю погасить діючі внутрішні й зовнішні кредити (позики) через 26 років, у 2040 році. Найбільше навантаження, або 75% платежів, доводиться на перші п'ять років - із 2014 по 2018 роки.

Держбюджет України на 2014 рік встановлює граничний рівень держборгу за підсумками року в 664 млрд грн, або 43,6% ВВП.