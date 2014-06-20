Російські фондові індекси та рубль почали торги п'ятниці обвалом
10:13, 20 червня 2014Фондовий ринок
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Причина - збереження напруженості на сході України.
REUTERS
Російські фондові індекси почали торгову сесію п'ятниці, 20 червня, обвалом на тлі збереження напруженості на сході України.
За даними Московської біржі, індекс ММВБ втратив 0,2% і знаходиться біля позначки 1491,97 пункту. Індекс РТС впав на 0,4% - до 1366,03 пункту.
Читайте такожБюджет Росії не переживе зниження цін на нафту до $80 - прогноз ОщадбанкуРубль також знизився на початку торгів - на 3 копійки проти долара (до 34,43 рубля за долар) і на 12 копійок проти євро (до 46,90 рубля за євро).
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