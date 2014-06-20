Українці викупили п'яту частину випуску «військових» облігацій

Українці за неповний місяць придбали понад 20 тисяч «військових» казначейських зобов'язань і таким чином переказали на потреби армії понад 20 млн. грн, повідомив голова правління державного «Ощадбанку» Андрій Пишний.

Нагадаємо, що «Ощадбанк» почав продаж «військових» казначейських зобов'язань населенню 21 травня, загальний обсяг випуску становить 100 млн. грн, термін обороту - 24 місяці.

«Нині більш як 20 мільйонів гривень зібрано в нашу армію завдяки продажу військових облігацій. За неповний місяць українці придбали більш як 20 тисяч «військових» казначейських зобов'язань», - написав Пишний на свій сторінці в соціальній мережі Facebook.

Як повідомляв УНІАН, уряд випустив казначейські зобов'язання «Військові» на 1,1 млрд грн, зокрема на 100 млн. грн - для фізичних осіб. Кошти від продажу облігацій буде спрямовано на придбання бронетранспортерів і бронежилетів.

Потреби української армії у фінансуванні, згідно з оцінками Мінфіну на підставі одержаних запитів, становлять 12 млрд грн.