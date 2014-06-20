Кабмін підтримує "доприватизацію" облгазів

Міністерство енергетики та вугільної промисловості України підтримало плани Фонду державного майна України (ФДМУ) щодо приватизації акцій газопостачальних і розподільчих компаній, які залишаються в держвласності, повідомило УНІАН джерело у Фонді держмайна.

Водночас, як зазначило джерело, Міненерговугілля поки не передало до управління ФДМУ акції облгазів, що плануються до приватизації.

Усього, за оцінкою джерела, мова йде приблизно про 40 пакети акцій газопостачальних і розподільчих компаній, загальна реалізаційна вартість яких може скласти близько 1,5 млрд грн.

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Як повідомляв УНІАН, ФДМУ в січні ц.р. ухвалив рішення виставити на продаж у поточному році держпакети акцій 39 газопостачальних і розподільчих підприємств. При цьому планувалося виставити тільки три контрольні пакети акцій компаній - 51% акцій "Кіровоград-" і "Черкасигаз", а також 38,28% "Донецькоблгазу", всі інші пакети були міноритарними.