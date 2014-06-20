Кабмін призначив Парфененка в.о. глави Фонду держмайна

Кабінет міністрів України своїм розпорядженням №569-р від 20 червня 2014 року призначив тимчасово виконуючим обов'язки голови Фонду державного майна України Дмитра Парфененка, повідомляє урядовий сайт.

Читайте такожЕксперт: необхідно посилити контроль над структурами, що проводять приватизацію

Як повідомляв УНІАН, Кабінет міністрів України у грудні 2008 року вже призначав Парфененка, який на той час обіймав посаду заступника голови ФДМУ, тимчасово виконуючим обов'язки голови Фонду держмайна. Дане призначення спровокувало конфлікт між тодішніми прем'єр-міністром Юлією Тимошенко і президентом України Віктором Ющенком.

Згодом сторони дійшли компромісного рішення - президент скасував свій указ, яким призупиняв дію розпоряджень Кабміну про звільнення і призначення на посаді заступників голови ФДМУ. Кабмін звільнив Парфененка з цієї посади у квітні 2010 року.

19 червня 2014 року Верховна Рада звільнила Олександра Рябченка з посади голови Фонду держмайна. Рябченко обіймав посаду голови Фонду держмайна з квітня 2010 року.