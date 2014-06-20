Кабмін обмежив до 7 млрд гривень суму випуску ПДВ-облігацій

Кабінет міністрів України визначив граничний обсяг випуску облігацій внутрішньої державної позики для повернення заборгованості з відшкодування податку на додану вартість сумою 7 млрд грн.

«Встановити сформований на основі інформації Міністерства доходів і зборів України за результатами інвентаризації граничний обсяг випуску облігацій внутрішньої державної позики для відшкодування сум податку на додану вартість, задекларованих для відшкодування до 1 січня 2014 року і не відшкодованих, в сумі 7 млрд грн», - йдеться в постанові.

Як повідомляв УНІАН, за оцінками МВФ, граничний обсяг випуску ПДВ-облігацій може становити 16,7 млрд грн. Міністр фінансів Олександр Шлапак говорив, що обсяг ПДВ-облігацій становитиме 16,4 млрд грн. У свою чергу, заступник міністра доходів і зборів України Ігор Білоус раніше відзначав, що випуск паперів, найімовірніше, буде здійснено декількома траншами, перший з яких становитиме 5-7 млрд грн.

Вперше про можливість випуску ПДВ-облігацій у березні цього року заявив прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк. Він наголосив, що йдеться не про казначейські векселі, а про повноцінні внутрішні державні зобов'язання. Перший випуск паперів прогнозувався вже до кінця квітня на умовах аналогічних випусків 2004 і 2008 років.

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21 травня Кабмін ухвалив рішення випустити ПДВ-облігації з номінальною вартістю 1 тис. грн і терміном обороту - 5 років. Купон, ставка якого визначається на рівні облікової ставки Нацбанку, виплачується раз на півроку разом з амортизацією 10% основної суми.

На думку керівництва Кабміну, ПДВ-облігації є повноцінними «інвестиційними паперами», під які кожен суб'єкт підприємництва може прозоро одержати кошти в банківській системі України.

Однією з перших заявку на отримання ПДВ-облігацій оформила швейцарська компанія Ferrexpo, яка контролює в Україні Полтавський і Єристовський гірничо-збагачувальні комбінати. Компанія сподівається одержати державні облігації в рахунок боргу з відшкодування податку на додану вартість на суму 117 млн. дол.