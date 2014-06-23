Українські акції на Варшавській біржі за тиждень подешевшали

Індекс українських компаній на Варшавській фондовій біржі WIG Ukraine, який минулого понеділка впав майже на 4%, до кінця тижня відпрацював частину втрат, завершивши торги п'ятниці на рівні 369,04 пункту, або на 1,2% нижче, ніж тижнем раніше.

Як передає кореспондент УНІАН із Варшави, найбільше минулого тижня подешевшали акції виробника молочної продукції Milkiland (-7,4%), а також компаній Agroton (-3,5%) і Astarta (-3,1%).

Найбільша українська компанія на ВФБ - Kernel - подешевшала на 0,2%.

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Інші компанії, крім KDM Shipping, що зберегла свою капіталізацію на рівні попереднього тижня, подорожчали на 0,5-2%. Найбільше піднялися в ціні акції вугледобувної Coal Energy.

Основні індекси польського ринку додали за тиждень 0,1-0,3%.