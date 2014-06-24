Злиття на енергоринку США тривають - Wisconsin купує Integrys за $9 млрд

Компанія Wisconsin Energy купить Integrys Energy Group за $9 млрд, передає «Газета.Ru» з посиланням на The Financial Times.

На думку видання, ця угода свідчить про те, що злиття на американському енергетичному ринку тривають.

Об'єднана компанія отримає назву WEC Energy. Вона буде обслуговувати 4,3 млн клієнтів у Вісконсині, Іллінойсі, Мічигані і Міннесоті. WEC Energy стане восьмим найбільшим постачальником природного газу у США.

Читайте такожОбама пригрозив Путіну черговими санкціями через ситуацію в УкраїніWisconsin Energy заплатить $71,47 за акцію Integrys, що на 17% більше, ніж ціна акції Integrys. Більшу частину коштів акціонери Integrys отримають в акціях Wisconsin, ще 26% - готівкою. Очікується, що угоду закриють влітку 2015 року.

Главою об'єднаної компанії стане керівник Wisconsin Гейл Клаппа.