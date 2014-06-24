У Росії підтвердили отримання від України $73,3 млн за єврооблігаціями

Міністерство фінансів Росії підтвердило отримання від України 73,3 млн. дол. купонного доходу за єврооблігаціями, викупленими Росією в грудні 2013 року.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Мінфіну РФ.

«Кошти одержані в повному обсязі», - повідомив співрозмовник агентства.

Як повідомляв УНІАН, 19 червня Міністерство фінансів України здійснило виплату купонного доходу за облігаціями зовнішньої державної позики 2013 року у розмірі 73,333 млн. дол. США.

Нагадаємо, на зустрічі президентів Росії й України Володимира Путіна і Віктора Януковича в грудні 2013 року було досягнуто домовленості про надання Україні кредиту Російської Федерації в обсязі 15 млрд дол., перший транш якого в обсязі 3 млрд дол. Україна одержала наприкінці грудня 2013 року шляхом продажу єврооблігацій з терміном погашення у 2015 році і ставкою купона 5% річних.