Капіталізація страхового ринку України складає 65 млрд гривень

Капіталізація страхового ринку України на сьогодні становить близько 65 млрд грн, повідомив на прес-конференції в.о. голови Національної комісії з регулювання ринків фінансових послуг Максим Поляков.

«На сьогодні капіталізація страхового ринку становить 65 млрд грн. Але половина цих коштів на сьогодні знаходиться у векселях, акціях, і тільки 20% становлять ліквідні кошти, які страховики реально можуть використовувати», - сказав він.

Поляков зазначив, що у страховиків існують проблеми з використанням резервів, які знаходяться у банках-банкрутах.

«Частина коштів сьогодні знаходиться у банках, які є банкрутами, і страховики не можуть їх отримати і використовувати у своїх резервах. Не кожна страхова компанія підходила правильно і спрогнозувала те, що відбувається, компанії не економили, займалися демпінгом - і сьогодні у них виникли великі проблеми», - сказав голова комісії.

За словами Полякова, комісія розподілила страхові компанії, які здійснюють страхову діяльність, на три групи ризику.

Перша група - високоризикові страховики, до якої входять 17 компаній із системними проблемами в діяльності, що мають дефіцит ліквідних коштів для забезпечення поточних страхових зобов'язань і на які приходить багато скарг від споживачів фінансових послуг.

Друга група - це середньоризикові компанії, до неї входить 16 страховиків. Це компанії, які не мають дефіциту ліквідних коштів для забезпечення поточних страхових зобов'язань, але на них приходять скарги від споживачів фінансових послуг.

Третя - група низького ризику, це 50 страховиків. Компанії не мають дефіциту ліквідних коштів для забезпечення поточних страхових зобов'язань.

Читайте такожСтраховики готують пропозиції з вдосконалення нагляду на ринку

Як повідомляв УНІАН, страховики України у першому кварталі 2014 року порівняно з аналогічним періодом 2013 року скоротили збирання валових страхових премій на 35,6% - до 5,267 млрд грн. Загальна кількість страхових компаній станом на 31 березня становила 404, в тому числі 61 «лайфова» компанія.