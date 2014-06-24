Мінфін залучив до держбюджету 55 млн гривень

Міністерство фінансів України на плановому аукціоні з розміщення облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) у вівторок, 24 червня, залучило до держбюджету 55,172 млн. грн, повідомляється на сайті міністерства.

Згідно з повідомленням, Мінфін залучив всі кошти в результаті розміщення 2-річних облігацій під 16,95% річних, задовольнивши всі три подані заявки інвесторів.

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Як повідомляв УНІАН, Мінфін у ході ОВДП-аукціонів у червні залучив до держбюджету 4,6 млрд грн.

За оперативними даними Держказначейства на 23 червня, з початку року до держбюджету надійшло 104,325 млрд грн від запозичень, витрати на погашення держборгу становили 47,261 млрд грн, на обслуговування держборгу – 20,208 млрд грн.

Станом на 23 червня обсяг ОВДП, які перебувають в обігу, за сумою основного боргу становив 299,175 млрд грн, при цьому у власності НБУ були держпапери на суму 185,666 млрд грн, у власності банків - 85,307 млрд грн, нерезидентів - 16,367 млрд грн.

Держбюджет України на 2014 рік встановлює граничний рівень держборгу за підсумками року в 664 млрд грн, або 43,6% ВВП.