Американський фонд Oppenheimer, незважаючи на санкції, інвестував у "Газпром" $1 млн

Американський фонд інвестиційної групи Oppenheimer - Oppenheimer Quest for Value - інвестував у папери "Газпрому" на тлі газової суперечки Росії та України, пише "Прайм".

Станом на 30 квітня 2014 р., у портфелі фонду перебували папери газової монополії на $1 млн (близько 139 000 американських депозитарних розписок). У попередньому звіті - на 31 січня - паперів «Газпрому» у фонду не було.

Читайте такожДерждеп США: Санкції проти Росії вже підготовленіOppenheimer Quest for Value крім «Газпрому» тримає акції шести російських компаній: «Магніту», Eurasia Drilling, «Новатека», Московської біржі, «Яндекса» і «Алроса». Всі пакети за звітні три місяці трохи збільшилися.

Читайте такожМіжнародні інвестори проігнорували санкції Заходу проти Росії - ЗМІOppenheimer Developing Markets Fund - американський інвестиційний фонд відкритого типу. Головна мета фонду - оцінка капіталу. Фонд в основному інвестує в звичайні акції емітентів країн з економікою, що розвивається. Oppenheimer Funds, Inc., його дочірні і пов'язані компанії, на кінець вересня 2013 року управляли активами на 186,4 млрд доларів.