Британський банк Barclays звинуватили в махінаціях під час торгів акціями

Прокуратура штату Нью-Йорк висунула звинувачення в порушенні правил проведення торгів британському банку Barclays. Про це заявив генеральний прокурор штату Ерік Шнайдерман, передає ИТАР-ТАСС.

За його словами, Barclays на своїй закритому майданчику для торгів цінними паперами, що гарантує анонімність всім учасникам та іменованої "темним пулом", надавав привілеї так званим високочастотним трейдерам. Вони використовують при проведенні угод спеціалізовані комп'ютерні системи, що дозволяє їм здійснювати десятки тисяч операцій за секунди. Це ставить у нерівні умови інших учасників торгів.

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Як повідомив владі один з колишніх співробітників Barclays, банк обіцяв клієнтам своєї закритої торговельної площадки надати захист від високочастотних трейдерів. Замість цього фінансовий інститут, як зазначив прокурор, не тільки приховував дані про те, скільки трейдери купують і продають цінних паперів, але і заохочував їх участь.

Раніше Шнайдерман закликав реформувати фондові ринки для того, щоб закрити лазівки, що дозволяють давати високочастотним трейдерам переваги в збиток іншим інвесторам. Особливу увагу, зокрема, він пропонував звернути на "темні пули", оскільки інформація про хід торгів на даних майданчиках залишається таємницею до їх закриття, що дозволяє недобросовісним організаторам проводити різного роду махінації.