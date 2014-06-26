Міжнародні фінорганізації можуть використовувати рахунки у гривні для операцій з облігаціями

Постанова Національного банку України, якою регулюється питання відкриття в банках поточних рахунків в іноземній валюті і в гривнях для міжнародних фінансових організацій, набула чинності, повідомляється на сайті НБУ.

Постанова встановлює порядок відкриття і використання рахунків міжнародних фінансових організацій, а також змінює порядок іноземного інвестування в Україну.

Зокрема, режим поточних рахунків міжнародних фінансових організацій у гривнях передбачає можливість їх використання для операцій, пов'язаних з емісією облігацій на території України, а також для операцій з резидентами за кредитними договорами, договорами позики, договорами гарантії/поручительства в гривнях.

Як повідомляв УНІАН, торік Європейський банк реконструкції і розвитку (ЄБРР) заявив про намір надати Україні 25-30% від загального обсягу фінансування в гривні. Для фінансування інвестиційних проектів в Україні ЄБРР планував залучати ресурси в національній валюті за допомогою публічного розміщення облігацій, і експерти банку розробили відповідний законопроект.

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Нагадаємо, президент України підписав Закон «Про внесення змін до Закону України «Про цінні папери і фондовий ринок» щодо емісії облігацій міжнародних фінансових організацій», який дає змогу міжнародним фінансовим організаціям випускати облігації в гривні, в липні минулого року.

У свою чергу, Національний банк постановою від 17 травня дозволив ЄБРР кредитування українських підприємств у гривні.