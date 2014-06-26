Інвестори на фондовому ринку очікують результатів саміту ЄС в Брюсселі - експерт

Інвестори на фондовому ринку очікують результатів саміту Європейського Союзу в Брюсселі, де першим пунктом на порядку денному значиться підписання економічної частини угоди про асоціацію з Україною, йдеться в аналітичному звіті ризик-менеджера інвесткомпанії Dragon Capital Дмитра Михайлусенка.

«У випадку, якщо ніяких сюрпризів не трапиться під час підписання, то для місцевого ринку це може стати непоганою підтримкою на поточних рівнях, звідки інвестори з притаманною їм обережністю можуть проявити трохи більше ініціативи і прискорити набір позицій», - йдеться у звіті.

У звіті також наголошується, що на торгах 25 червня активність на українському фондовому ринку була нижче звичайного. «Через невизначеність, внутрішньополітичні чвари і ситуацію з енергетичною кризою, інвестори поки не поспішають виставляти на купівлю великі лоти, вичікуючи більш чітких сигналів для участі в ринку», - йдеться у звіті. На думку Михайлусенка, «проблема навіть не в наявності грошових коштів, тому що вони є і заготовлені для негайного придбання, а швидше у відсутності ідей».

Як повідомляв УНІАН, індекс UX вчора завершив торги в «червоній» зоні, знизившись на 0,09%. На торгах у четвер індекс UX станом на 10:50 підвищився на 0,36% - до 1237,00 пунктів. При цьому торги проходять на рекордно низьких обсягах.