На українському фондовому ринку спостерігається впевнене зростання

На українському фондовому ринку на торгах у п'ятницю відзначається впевнене зростання - індекс українських акцій UX підвищився на 1,23% - до 1249,20 пунктів, повідомляє сайт Української біржі.

Загальний обсяг торгів склав 3,4 млн грн, з них на фондовий ринок довелося 3,1 млн грн.

Серед лідерів зростання - акції «Уксоцбанку» (+2,92%), Єнакіївського метзаводу (+2,19%).

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На російському фондовому ринку спостерігається різноспрямований рух - індекс ММВБ знизився на 0,10%, індекс РТС виріс на 0,13%.

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На європейських фондових майданчиках також спостерігається підвищення - індекс FTSE 100 підвищився на 0,32%, індекс Dax - на 0,23%.