Мінфін планує провести в липні п'ять ОВДП-аукціонів

Міністерство фінансів України планує провести в липні п'ять аукціонів з розміщення облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) 1, 8, 15, 22 і 29 липня, повідомляється на сайті міністерства.

Згідно з графіком проведення аукціонів, Мінфін після місячної перерви має намір відновити розміщення валютних облігацій і на одному з аукціонів 22 липня запропонувати інвесторам 2-річні облігації в доларах США.

Також заплановано розміщення гривневих облігацій. На першому аукціоні 1 липня, а також на третьому 15 липня і п'ятому 29 липня, Мінфін запропонує інвесторам гривневі облігації терміном обігу 3 і 6 місяців, 2 і 5 років. На другому і четвертому аукціонах, 8 і 29 липня, - терміном обігу 3 і 6 місяців, 2 роки.

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Як повідомляв УНІАН, Мінфін у ході ОВДП-аукціонів у червні залучив до держбюджету 4,7 млрд грн.

Держбюджет України на 2014 рік встановлює граничний рівень держборгу за підсумками року в 664 млрд грн, або 43,6% ВВП.