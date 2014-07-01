Українські акції на Варшавській біржі знову подешевшали

Індекс українських компаній на Варшавській фондовій біржі WIG Ukraine завершив торги минулого тижня зниженням на 0,8%.

Як передає кореспондент УНІАН з Варшави, наприкінці тижня індекс піднявся на 1,4%, чого, однак, виявилося недостатньо для того, щоб відпрацювати втрати перших днів тижня.

Водночас, зниження українського індикатора виявилося меншим, ніж падіння головних індексів польського фондового ринку, які втратили 2,3-2,5%.

Минулого тижня серед восьми українських компаній на головному майданчику польської біржі найбільше подешевшали акції вугледобувної Coal Energy (-6%), а також двох найбільших українських емітентів на ВФБ - Astarta і Kernel - на 3,6% і 0,2% відповідно.

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Інші компанії, крім KDM Shipping, що зберегла свою капіталізацію на тому ж рівні, подорожчали в межах 1,3-5,6%. Лідером зростання стали папери Milkiland.

WIG Ukraine завершив торги п'ятниці на рівні 366,16 пункту.

Як повідомляв УНІАН, попередній тиждень український індекс завершив зниженням на близько 1% після стрімкого зростання в попередні кілька тижнів на тлі обрання вже у першому турі нового президента України, в якому аналітики побачили надію на швидке завершення кризи на Донбасі.