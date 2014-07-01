Українські акції на Варшавській біржі знову подешевшали
При цьому зниження українського індикатора виявилося меншим, ніж падіння головних індексів польського фондового ринку.
Індекс українських компаній на Варшавській фондовій біржі WIG Ukraine завершив торги минулого тижня зниженням на 0,8%.
Як передає кореспондент УНІАН з Варшави, наприкінці тижня індекс піднявся на 1,4%, чого, однак, виявилося недостатньо для того, щоб відпрацювати втрати перших днів тижня.
Водночас, зниження українського індикатора виявилося меншим, ніж падіння головних індексів польського фондового ринку, які втратили 2,3-2,5%.
Минулого тижня серед восьми українських компаній на головному майданчику польської біржі найбільше подешевшали акції вугледобувної Coal Energy (-6%), а також двох найбільших українських емітентів на ВФБ - Astarta і Kernel - на 3,6% і 0,2% відповідно.
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Інші компанії, крім KDM Shipping, що зберегла свою капіталізацію на тому ж рівні, подорожчали в межах 1,3-5,6%. Лідером зростання стали папери Milkiland.
WIG Ukraine завершив торги п'ятниці на рівні 366,16 пункту.
Як повідомляв УНІАН, попередній тиждень український індекс завершив зниженням на близько 1% після стрімкого зростання в попередні кілька тижнів на тлі обрання вже у першому турі нового президента України, в якому аналітики побачили надію на швидке завершення кризи на Донбасі.