Фонд держмайна повинен реально відстоювати державні інтереси - експерт

ФДМ України необхідно якісно посилити роботу щодо питань захисту інтересів держави. Таку точку зору висловив віце-президент Центру досліджень корпоративних відносин В'ячеслав Бутко, коментую ситуацію, що склалася навколо санації ПАТ «Сумихімпром», 100% акцій якого перебуває в державній власності.

«Викликає, щонайменше, здивування той факт, що в комітеті кредиторів державного підприємства «Сумихімпром» не знайшлося місця представнику власника - державі. Складно уявити, яким чином держава, що володіє «Сумихімпромом», мала намір відстоювати свої інтереси при банкрутстві та санації одного з гігантів вітчизняної хімічної промисловості», - вважає В.Бутко.

Читайте такожФонд держмайна готує «Сумихімпром» до продажу

Державі в особі Фонду держмайна України необхідно домогтися призначення свого представника до комітету кредиторів ПАТ «Сумихімпром», так як без цього не доводиться сподіватися на те, що при санації підприємства будуть враховані державні інтереси. Зокрема й тому, що, як повідомлялося в ЗМІ, підприємство має велику заборгованість по кредитах перед банківськими установами, серед яких є державний «Укрексімбанк». І ймовірність повернення цих кредитів далека від високої.

«Нове керівництво ФДМ на прикладі ситуації з банкрутством та санацією «Сумихімпромом» має можливість продемонструвати, наскільки воно має намір у своїй роботі керуватися інтересами держави», - резюмував віце-президент Центру досліджень корпоративних відносин В.Бутко.