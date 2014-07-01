Мінфін залучив до держбюджету 340 млн гривень на плановому ОВДП-аукціоні

Міністерство фінансів України на плановому аукціоні з розміщення облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) у вівторок, 1 липня, залучило до держбюджету 339,833 млн грн, повідомляється на сайті міністерства.

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Згідно з повідомленням, Мінфін залучив усі кошти в результаті розміщення гривневих облігацій терміном обігу 3 місяці під 12% річних, задовольнивши подані дві заявки інвесторів.

Також інвестори подали по одній заявці на придбання гривневих ОВДП терміном обігу 6 місяців і 14 днів, але Мінфін залишив їх без задоволення.

На придбання 2 і 5-річних гривневих облігацій інвестори не подали жодної заявки.

Як повідомляв УНІАН, Мінфін у ході ОВДП-аукціонів у червні залучив до держбюджету 4,7 млрд грн. У липні Мінфін планує провести чотири аукціони з розміщення ОВДП - 8, 15, 22 і 29 липня.

За оперативними даними Держказначейства на 1 липня, з початку року до держбюджету надійшло 104,386 млрд грн від запозичень, витрати на погашення держборгу склали 47,979 млрд грн на обслуговування держборгу - 20,846 млрд грн.

Станом на 27 червня, обсяг ОВДП, що перебувають в обігу, за сумою основного боргу склав 298,750 млрд грн, при цьому у власності НБУ перебували держпапери на суму 186,166 млрд грн, у власності банків - 84,807 млрд грн, нерезидентів - 16,430 млрд грн.

Держбюджет України на 2014 рік встановлює граничний рівень держборгу за підсумками року в 664 млрд грн або 43,6% ВВП.