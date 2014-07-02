Мінфін сьогодні спробує позапланово продати 5-річні гривневі ОВДП

Міністерство фінансів України анонсувало на сьогодні, 2 липня, проведення позапланового аукціону з розміщення облігацій внутрішньої держпозики (ОВДП), під час якого інвесторам буде запропоновано 5-річні облігації у гривні, повідомляється на сайті міністерства.

Нагадаємо, що раніше Мінфін планував провести у липні п'ять аукціонів з розміщення ОВДП – 1, 8, 15, 22 і 29 липня, а під час учорашнього планового аукціону (у вівторок, 1 липня) залучив до держбюджету 339,833 млн грн.

«Мінфін рефінансував трохи більше п'ятої частини усіх завтрашніх виплат, які становитимуть близько 1,5 млрд грн, швидше за все, розраховуючи здійснити виплати за рахунок доходів бюджету. Проте, у разі недостатності коштів бюджету для виплат, не виключено проведення позачергового аукціону із залученням вітчизняного QE», - прокоментував підсумки вчорашнього аукціону старший фінансовий аналітик групи «Інвестиційний Капітал Україна» Тарас Котович.

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Довідка УНІАН. За оперативними даними Держказначейства на 1 липня, з початку року до держбюджету надійшло 104,386 млрд грн від запозичень, витрати на погашення держборгу становили 47,979 млрд грн, на обслуговування держборгу – 20,846 млрд грн.

Станом на 27 червня, обсяг ОВДП, що перебувають в обігу, за сумою основного боргу становив 298,750 млрд грн, при цьому у власності НБУ перебували держпапери на суму 186,166 млрд грн, у власності банків - 84,807 млрд грн, нерезидентів - 16,430 млрд грн.

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Держбюджет України на 2014 рік встановлює граничний рівень держборгу за підсумками року у 664 млрд грн, або 43,6% ВВП.