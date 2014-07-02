Україна за шість місяців виконала річний план приватизації лише на 0,3%

Надходження від приватизації у січні-червні 2014 року становили 51,5 млн грн, або лише 0,3% від запланованих на цей рік надходжень від приватизації, повідомили УНІАН у прес-службі Фонду державного майна України (ФДМУ).

Фонд держмайна за перше півріччя ц.р. також перерахував до державного бюджету від оренди держмайна 477 млн грн, що становить понад 60% від річного плану.

Надходження від дивідендів з держвласності за підсумками січня-червня ц.р. становили 222,6 млн грн.

Читайте такожКабмін призначив Парфененка в.о. глави Фонду держмайна

Довідка УНІАН. Відповідно до затвердженого на 2014 рік державного бюджету, від приватизації планується одержати 19,4 млрд грн, від оренди до кінця року планується одержати 794 млн грн. План надходжень від дивідендів на цей рік не встановлено.

Читайте такожКабмін підтримує "доприватизацію" облгазів