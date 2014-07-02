Центробанк РФ продав половину своїх акцій Московської біржі за $470 млн

Таким чином, були розміщені всі папери, що брали участь у SPO, - 11,75 відсотка капіталу - з дисконтом дещо менше 10 відсотків до вчорашньої ринкової ціни, а обсяг залучення, за підрахунками Рейтер, склав майже $470 мільйонів.

За словами джерел Рейтер, книги заявок були перепідписаними. Одне з джерел, близьких до розміщення, сказав, що дещо більше, ніж у два рази. Перший заступник голови ЦБ Сергій Швецов також підтвердив перепідписку, зазначивши, що заявки були в діапазоні від 60 до 65 рублів, а також і неконкурентні (без ціни).

Серед покупців був один великий - РФПІ, який узів також участь у IPO біржі на початку минулого року.

Крім того, у розміщенні взяли участь й іноземні інституційні інвестори, включаючи суверенні фонди. За словами джерела, близького до розміщення, заявка РФПІ перевищувала $100 мільйонів.

РФПІ сьогодні офіційно підтвердив, що брав участь у купівлі акцій біржі в консорціумі з інституційними інвесторами з Китаю, Сінгапуру, ОАЕ, Катару, США, Великобританії та Німеччини. Обсяг участі не розкривається.

Швецов каже, що більше 10 відсотків алокації припало на американських інвесторів, близько 15 відсотків - на азіатських, близько 33 відсотків - на європейських.

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За даними Московської біржі на 12 травня, ЦБР володів 28,26 відсотка її акціонерного капіталу, ВЕБ - 8,395 відсотка, Ощадбанк - 9,992 відсотка. Усього на той момент було розміщено 2.278.636.493 акцій.

Учора ЦБР повідомив, що прийняв принципове рішення про вихід із капіталу біржі до 1 січня 2016 року. За підсумками SPO, частка ЦБ в Московській біржі скоротилася наполовину.