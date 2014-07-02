Мінфін на позаплановому ОВДП-аукціоні залучив до держбюджету 769 млн гривень

Міністерство фінансів України в результаті позапланового аукціону з розміщення облігацій внутрішньої держпозики (ОВДП) сьогодні, 2 липня, залучило до держбюджету 769 млн грн, повідомляється на сайті міністерства.

За інформацією Мінфіну, кошти залучені в результаті розміщення 5-річних облігацій в національній валюті під 14,30% річних за єдиною поданій заявці.

Як повідомляв УНІАН, раніше Мінфін планував провести в липні п'ять аукціонів з розміщення ОВДП - 1, 8, 15, 22 і 29 липня, а в ході вчорашнього планового аукціону 1 липня залучив до держбюджету 339,833 млн грн.

За оперативними даними Держказначейства на 1 липня, з початку року до держбюджету надійшло 104,386 млрд грн від запозичень, витрати на погашення держборгу становили 47,979 млрд грн на обслуговування держборгу - 20,846 млрд грн.

Станом на 2 липня обсяг ОВДП, що перебувають в обігу, за сумою основного боргу склав 298,197 млрд грн, при цьому у власності НБУ перебували держпапери на суму 186,952 млрд грн, у власності банків - 84,331 млрд грн, нерезидентів - 16,326 млрд грн.

Держбюджет України на 2014 рік встановлює граничний рівень держборгу за підсумками року в 664 млрд грн або 43,6% ВВП.