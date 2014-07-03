Кабмін просить Раду призначити Парфененка головою Фонду держмайна

Відповідний проект постанови зареєстровано на сайті Верховної Ради.

Кабінет міністрів України просить Верховну Раду призначити Дмитра Парфененка головою Фонду державного майна України. Відповідний проект постанови сьогодні зареєстровано на сайті Верховної Ради. Як повідомляв УНІАН, 19 червня Верховна Рада звільнила Олександра Рябченка з посади голови Фонду держмайна. Рябченко обіймав посаду голови ФДМУ з квітня 2010 року. Читайте такожУкраїна за шість місяців виконала річний план приватизації лише на 0,3% Пізніше Кабмін призначив колишнього керівника ФДМУ Парфененка т.в.о. голови фонду.

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