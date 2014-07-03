Обсяг торгів українськими акціями на Варшавській біржі зріс на 11%

Обсяг торгів акціями українських емітентів на головному майданчику Варшавської фондової біржі за перші шість місяців поточного року склав близько 505 млн дол., що на 11% більше показника першої половини минулого року.

Про це свідчать дані Варшавській біржі, які має у своєму розпорядженні УНІАН.

Левова частка торгів припала на папери найбільшої української компанії на польському фондовому ринку Kernel: інвестори купили-продали акцій компанії на 360 млн дол., або на 1% менше, ніж роком раніше.

Найчастіше інвестори також укладали угоди з паперами сільськогосподарського Agroton, вуглевидобувної Coal Energy і найбільшого в Україні виробника цукру Astarta: обсяги торгів склали близько 60 до 25 млн дол.

При цьому найбільше в порівнянні з першою половиною минулого року збільшився обсяг торгів Coal Energy - близько 12,5 разів, до майже 30 млн дол.

Найменш ліквідними були акції судноплавної компанії KDM Shipping: за півроку інвестори продали-купили її паперів на трохи більше, ніж 200 тис. дол., або на 75% менше, ніж роком раніше.

Обсяг торгів акціями інших із 11 українських емітентів на головному ринку ВФБ склав близько 2 млн до 11,5 млн дол.

У червні обсяг торгів у річному виразі знизився на близько 20% до 60 млн дол.

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Як повідомляв УНІАН, обсяг торгів акціями українських компаній на головному майданчику Варшавської фондової біржі у 2013 році зріс на 9% - до 870 млн дол.

Довідка УНІАН. На Варшавській біржі котируються папери 13 компаній з України, дві з яких на альтернативному майданчику для менших емітентів - NewConnect. Перша компанія з України вийшла на польський ринок у 2006 році, а останнім дебютантом стала Сereal Planet, яка вийшла на альтернативний ринок ВФБ у грудні минулого року